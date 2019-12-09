Разумков снял видео о 100 днях Рады, в котором лишь "слуги народа"

Таких быстрых изменений в Верховной Раде раньше никогда не было, говорит Разумков. Фото: УНІАН

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о 100 днях работы парламента 9-го созыва.

"Таких быстрых изменений в Верховной Раде ранее наверное никогда не было", - говорит спикер в видео о 100 дней - 100 законов.

Разумов напомнил о принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.

"Об этом говорили и обещали много лет, но смогли сделать только мы", - сказал он.

Також напомнил о 12 решений в борьбе с коррупцией, среди которых возвращение наказание за незаконное обогащение чиновников.

В ролике показывают только народных депутатов - "слуг народа".

"Верховная Рада продолжает менять страну", - сказал Разумков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По закону в день: назвали наиболее и наименее производительных депутатов

В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 249 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", "Доверие" - 17. Свою роботу начали 29 августа.