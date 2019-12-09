Разумков снял видео о 100 днях Рады, в котором лишь "слуги народа"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опубликовал видеоролик о 100 днях работы парламента 9-го созыва.
"Таких быстрых изменений в Верховной Раде ранее наверное никогда не было", - говорит спикер в видео о 100 дней - 100 законов.
Разумов напомнил о принятии законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности.
"Об этом говорили и обещали много лет, но смогли сделать только мы", - сказал он.
Також напомнил о 12 решений в борьбе с коррупцией, среди которых возвращение наказание за незаконное обогащение чиновников.
В ролике показывают только народных депутатов - "слуг народа".
"Верховная Рада продолжает менять страну", - сказал Разумков.
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В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 249 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее", "Доверие" - 17. Свою роботу начали 29 августа.
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