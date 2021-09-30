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Разумков рассказал о команде и отношениях с Гройсманом и Кличко

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Разумков рассказал о команде и отношениях с Гройсманом и Кличко
"С Кличко я общаюсь том, что он председатель Ассоциации городов", - сказал спикер. Фото: kyivcity.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков имеет команду в парламенте.

Об этом спикер сказал в интервью "Українська правда"

"Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой.

И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства", - сказал он.

По словам спикера, в "Слуге народа" есть большое количество депутатов, с которыми он прошел жизненный путь.

"По меньшей мере там с некоторыми три года прошел", - рассказал Разумков.

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Спикер сказал, что у него хорошие отношения с бывшим премьером Владимиром Гройсманом. Также Разумков общается с мэром Киева Виталием Кличко.

"С Кличко я общаюсь потому, что он председатель Ассоциации городов, это раз. Два - он киевский городской председатель, есть много вопросов, связанных с его непосредственной деятельностью.

Если вы говорите о Владимире Борисовиче Гройсмане, я с ним познакомился в далеком 2012-м году, когда я работал с Сергеем Леонидовичем Тигипко, а Гройсман на тот момент был мэром Винницы. И время от времени мы контактируем. Я не вижу здесь проблемы", - сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады зашел в конфликт с Офисом президента, сообщали СМИ.

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируют приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского.

На совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров, также сообщали СМИ.

Председатель партии "СН" Александр Корниенко заявлил, что Разумков действует некомандно.

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