В ЗЕ!команде Разумкову говорили "посылать нах***" другие фракции

Вероятность увольнения Разумкова - 55% против 45%, говорят источники в парламенте. Фото: iportal.rada.gov.ua

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков быстро зашел в конфликт с Офисом президента.

Об этом пишут журналисты "Українська правда".

Издание напоминает о временах руководства ОП Андреем Богданом.

Богдан хотел принять 73 законопроекта в "турборежиме" на первом же заседании ВР девятого созыва. Разумков сказал, что сам не собирается и другим не даст настолько нарушать регламент.

"Дима пришел к нам и говорит: "А что скажут другие фракции? Мы офигели: "Нафига ты смотришь на другие фракции, у тебя своих 250 депутатов!". Он говорит: "А что я скажу Тимошенко?" - "Да посылай ее на***!", - рассказывал в 2019 году один из тогдашних представителей Зе!команды.

С заменой руководителя ОП на Андрея Ермака отношения спикера и Банковой не улучшились. Наоборот конфликты перешли на более высокий уровень. Его недолюбливал уже не только председатель Офиса, но и президент, сообщает издание.

"Мы договорились, что все работаем на одного фронтмена. И пока в одной команде, никто не строит отдельную карьеру. Дима сразу начал работать на собственное будущее", - рассказал один из лидеров Зе!команды.

Последней каплей для Банковой в отношениях с председателем парламента стало направление им в Венецианскую комиссию запроса о предоставлении заключения относительно закона об олигархах.

Этот шаг Разумкова в Офисе президента расценили как персональный удар по инициативе Зеленского и как попытку спикера субьективизироваться в глазах олигархов.

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"Сейчас вероятность увольнения Разумкова 55% против 45%", - сказал источник в руководстве ВР.

"Голосов должно было хватить. "Слугам" добавят голоса "За будущее", частично "Доверие" и часть "Голоса", которая воюет с Кирой Рудык. С "Голосом" интересная история - они хотят обменять это голосование, чтобы сбросить с должности руководителя фракции Железняка", - рассказал.

"На самом деле Зеленский не хочет отставки Разумкова. Но все к тому идет. Если Дима продолжит так, то месяц максимум еще поработает", - объясняет позицию президента один из топов "Слуги народа", который часто бывает в ОП.

На прошлой неделе СМИ сообщали, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия собирает голоса за отставку Разумкова. Депутат заявил, что спикер не послушал фракцию, когда направил в Венецианскую комиссию законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. Также Арахамия не понимает статуса спикера, находящегося на самоизоляции. А председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорил, что Разумков действует некомандно.