Разумков неяркий и непроходной - Офис президента

Разумков – ретрополитик, сказали в Офисе президента.

Бывший спикер Дмитрий Разумков, который появляется на телеканале олигарха Рината Ахметова, не является харизматичным и "непроходной".

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Бабель"

"Касательно Дмитрия Александровича сейчас есть спекулятивный компонент человека, который только что перестал быть спикером. Но через месяц-полтора этот спекулятивный компонент умрет. Разумков не будет ярким. Он непассионарный и нехаризматичный. Хоть и молодой, но ретрополитик", - сказал Подоляк.

"Что касается его постоянного появления на каналах "Медиа Группы Украина", то там обычно собираются все непасионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежной одежде.

Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не превышает пяти процентов. Они действительно все непроходные. Он один из них", - добавил советник руководителя ОП.

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На вопрос "Зачем серого и непассионарного человека сделали первым номером партии "Слуга народа"?" Подоляк ответил: "Партия создавалась "с колес". И ближайшее окружение президента занимало первые места в партийном списке. Но партия проходила не на этих именах. А лишь на одном имени".

"Пусть наберет девять процентов за 9-12 месяцев до выборов или лучше за шесть-восемь месяцев. Все замеры сейчас спекулятивные и не имеют электоральной ценности", - заявил советник руководителя ОП об экс-спикере.