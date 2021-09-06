Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича

На президентских выборах Дмитрий Разумков был представителем штаба Владимира Зеленского. Фото: Getty Images

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков вспомнил о "законах 16 января", комментируя законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах. Об этом сказал на брифинге в понедельник.

"Планируется, что закон будет действовать десять лет. Но этот срок - не только каденция Владимира Александровича Зеленского. Это какие-то последующие президенты. Мы разных президентов видели в истории нашего государства. И понимаем, как инструменты, заложенные в этот закон, могут потом использовать. И к чему это может привести.

Мы о многом можем вспомнить. О революциях, о 16 января и о многом другом. К этому нужно подходить взвешенно", - заявил спикер.

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В июне президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Парламент поддержал законопроект в первом чтении.