Разумков хочет создать политическую силу

На парламентских выборах Разумков возглавлял список "Слуги народа". Фото: Ян Доброносов

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков сказал о намерении создать новую политическую силу.

Об этом экс-спикер рассказал в эфире телеканала "Україна 24".

"Будем объединяться, будем двигаться вперед. Будем возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди.

Силы у меня на это есть, время тоже есть, есть желание, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду делать все, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало", - цитирует Разумкова "Інтерфакс-Україна"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Притула ведет переговоры с партиями

На уточняющий вопрос, идет ли речь о группе внутри фракции или об отдельной политической силе, нардеп сказал: "Я найду силы и в государстве для того, чтобы в дальнейшем развивать и сделать то, что мы обещали людям".

"Есть те, кто ушел со мной, кто идет еще с дальнего 2019 года, не меняя своих позиций. Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили.

Люди поверили нам, что мы будем двигаться вперед. К сожалению, сегодня действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", - сказал Разумков.