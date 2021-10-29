Разумков хочет создать политическую силу

Бывший председатель Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков сказал о намерении создать новую политическую силу.
Об этом экс-спикер рассказал в эфире телеканала "Україна 24".
"Будем объединяться, будем двигаться вперед. Будем возвращать людей, в частности, и в парламенте, к тому, что есть те обещания, которые от нас ждут люди.
Силы у меня на это есть, время тоже есть, есть желание, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду делать все, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие - не падало", - цитирует Разумкова "Інтерфакс-Україна"
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На уточняющий вопрос, идет ли речь о группе внутри фракции или об отдельной политической силе, нардеп сказал: "Я найду силы и в государстве для того, чтобы в дальнейшем развивать и сделать то, что мы обещали людям".
"Есть те, кто ушел со мной, кто идет еще с дальнего 2019 года, не меняя своих позиций. Именно мы фактически создавали ту программу, с которой шли на президентские и парламентские выборы, и люди этому поверили.
Люди поверили нам, что мы будем двигаться вперед. К сожалению, сегодня действительно отошли от принципов, но не все. Я своим принципам остался верен", - сказал Разумков.
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. За проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем ВР назначили Руслана Стефанчука.
Разумков заявил, что является членом фракции "Слуга народа".
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