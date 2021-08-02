Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
3 Просмотров: 1845
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 360
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6 Просмотров: 1422
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 702
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 6507
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 810
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 378
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 603
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 675
Фото
Все фото
5
21
7
4
8
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Показали коррупционные риски украинских политиков - у кого больше всего
Медведчук пришел в апелляционный суд
Медведчук пришел в апелляционный суд
&quot;Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится&quot; - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
"Чуть ли не каждый день то фабрику закрывают, то мост рушится" - как живет реформированный райцентр на Тернопольщине
Видео
Все видео
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
Мендель шлет в Кремль дифирамбы о Ермаке, Арахамия- "шантажист мира". Самые большие политические маразмы июля
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
НАБУ пыталась остановить авто СБУ с Чаусом
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Голос" заявил о 86% поддержки Рудык. Некоторые делегаты говорят о "фарсе"
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
"Езжай к Лукашенко, которому ж*пу облизываешь" - Шкиряк публично обругал нардепа Шевченко
Интервью
1/5
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 54
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1314
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 234
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 765
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2232
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1315
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
понедельник, 02 августа 2021 14:31

Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости

  Комментировать
Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости
Возможны и рамки и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными для этого праздника. Фото: mvs.gov.uaФото: mvs.gov.ua

К празднованию 30-летия независимости Украины с 21 августа все силы Министерства внутренних дел переведут на усиленный режим работы.

Средства безопасности будут беспрецедентными, заявил руководитель МВД Денис Монастырский во время форума "Украина 30".

"Для нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования Дня Независимости задействуют также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологов и дополнительные оперативно-следственные группы. Возможны и рамки, проверка безопасности. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки проведем оперативно-профилактические мероприятия. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Хотят использовать также авиационные резервы и водную полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парад, концерты, Конституция Орлика: Зеленский представил план празднования 30-й годовщины независимости

Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины крупные военные парады в Киеве, Одессе и Днепре. Представил и символ праздника - цветок, который бесплатно разработала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование украинцы запомнят навсегда. В предыдущие годы президентства Зеленского крупные военные парады не проводили. Такое решение президент объяснял тем, что это - недешевое удовольствие. В этом году на реализацию мероприятия планируют потратить 5,4 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
августа

Москва попросила помощи США

В Одессе вспыхнула эпидемия

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 13158
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
Полно места и расход до 6 л горючего - как едет гигантский Opel Zafira Life
18
 Просмотров: 6057
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
Гороскоп на 1 августа: какие неожиданности готовит последний месяц лета
 Просмотров: 4311
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев 4 Просмотров: 4095
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники
Ярославский объяснил, как приготовить аппетитные ленивые вареники Просмотров: 3825
Политика
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
 Просмотров: 54
В России против Коломойского открыли дело - СМИ
В России против Коломойского открыли дело - СМИ Просмотров: 63
Зеленский рассказал, кто приедет на саммит "Крымской платформы"
Зеленский рассказал, кто приедет на саммит "Крымской платформы" 1 Просмотров: 207
Парад, концерты, Конституция Орлика: Зеленский представил план празднования годовщины Независимости
Парад, концерты, Конституция Орлика: Зеленский представил план празднования годовщины Независимости Просмотров: 261
"Будут еще" - Арестович заговорил о новых кадровых перестановках в ВСУ
"Будут еще" - Арестович заговорил о новых кадровых перестановках в ВСУ Просмотров: 135
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
6
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
В Раде готовят ограничения для невакцинированных украинцев
Голосов: 7906
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть