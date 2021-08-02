Рассказали о мерах безопасности на праздновании Дня Независимости

Возможны и рамки и проверка безопасности, которые будут беспрецедентными для этого праздника. Фото: mvs.gov.uaФото: mvs.gov.ua

К празднованию 30-летия независимости Украины с 21 августа все силы Министерства внутренних дел переведут на усиленный режим работы.

Средства безопасности будут беспрецедентными, заявил руководитель МВД Денис Монастырский во время форума "Украина 30".

"Для нейтрализации возможных рисков и угроз во время празднования Дня Независимости задействуют также подразделения быстрого реагирования, взрывотехники, кинологов и дополнительные оперативно-следственные группы. Возможны и рамки, проверка безопасности. Чтобы не допустить дестабилизацию обстановки проведем оперативно-профилактические мероприятия. Мы должны быть готовы к любому развитию событий", - сказал он.

Хотят использовать также авиационные резервы и водную полицию.

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Президент Владимир Зеленский анонсировал к 30-летию независимости Украины крупные военные парады в Киеве, Одессе и Днепре. Представил и символ праздника - цветок, который бесплатно разработала львовская компания. По словам Зеленского, это празднование украинцы запомнят навсегда. В предыдущие годы президентства Зеленского крупные военные парады не проводили. Такое решение президент объяснял тем, что это - недешевое удовольствие. В этом году на реализацию мероприятия планируют потратить 5,4 млрд грн.