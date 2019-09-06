Рассказали, что ждет Сытника после решения суда

Сытник нарушил норму, установленную Кодексом Украины об административных правонарушениях Фото: pravda.com.uа

Директора НАБУ Артема Сытника признали виновным в совершении коррупционного правонарушения. Это не позволяет занимать руководящую должность.

Ситника признали коррупционером из-за отдыха в охотничьем хозяйстве "Полесье-Сарны", сообщила в Twitter представитель экс-прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

Стоимость отдыха нарушает установленные Кодексом Украины об административных правонарушениях ограничения на получение подарков.

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"Суд признал его виновным в административном правонарушении и приговорил к 3,4 тыс. грн штрафа. Дело не столько в нем, а в том, что если решение суда вступит в силу, то Сытник не сможет занимать должность директора НАБУ", - отметила Сарган.

Сарненский суд Ровенской области признал виновным в корупционном правонарушении директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. Адковат служащего Владислав Кича отметил, что обязательно подаст на апелляцию.