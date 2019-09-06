Суд оштрафовал Сытника на 3400 грн

Сарненский суд Ровенской области признал виновным директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника в административном правонарушении из-за его отдыха в охотничьем хозяйстве "Полесье - Сарны".
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"Решение суда притянуто за уши и по форме и по сути. Признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов", - рассказал адвокат Сытника Владислав Кича.
По его словам, защита обязательно подаст апелляцию.
Ранее Национальная полиция передала в суд административный протокол о коррупции, составленный на директора НАБУ через недекларирование ним отдыха на охотничьей базе в Ровенской области.
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В конце мая президент Владимир Зеленский встречался с директором НАБУ Артемом Сытником и руководителем САП Назаром Холодницким.
Глава государства дал антикоррупционерам 3 месяца для демонстрации способности ведомств.
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