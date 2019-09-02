Что Зеленский требует от НАБУ, ГБР и САП

Президент хочет расследования коррупции. Фото: img.tsn.ua

От директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и директора Государственного бюро расследований Романа Трубы президент требует отчета о расследовании фактов злоупотреблений в госконцерне "Укроборонпром".

Также Зеленский ждет отчет Сытника и руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о расследовании дел топ-коррупции, об этом он заявил на встрече с руководством Верховной Рады, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

"Хочу напомнить о преступлениях в системе Укроборонпрома ... Прошу руководителей ГБР и НАБУ доложить о ходе расследований этих фактов", - сказал Зеленский.

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Президент убежден, что злоупотребления в "Укроборонпроме" вредят украинской экономике и национальной безопасности.Приоритетами в дальнейшем он назвал реформу правоохранительных органов, преодоление коррупции и судебную реформу.

"Первый приоритет - элитная коррупция и организованная преступность. Три месяца назад я встречался с руководителями НАБУ и САП, хотел бы услышать от них о результатах совместной работы о преследовании топ-коррупционеров" - добавил президент.

Еще одним из приоритетов он назвал раскрытие экологических преступлений.

"Экологические преступления - я требую доклады руководителей ГБР, СБУ, Национальной полиции по борьбе с янтарной мафией, незаконной вырубкой лесов, с грабительской добычей ископаемых, которые принадлежат всему украинскому народу" - сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в течение первого года его президентства и правления нового Кабмина в Украине будут запущены все главные реформы.