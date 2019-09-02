Зеленский рассказал, когда заработают реформы в Украине

Зеленский рассказал о реформах. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что в течение первого года его президентства и правления нового Кабмина в Украине будут запущены все главные реформы.

"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине в течение первого года нашей власти", - сообщил он во время встречи с вице-президентом США Майком Пенсом в Варшаве.

Президент добавил, что уже в первые дни работы новой команды удалось зарегистрировать более 70 законов, которые помогут в воплощении реферм. Особо подчеркнул о борьбе с коррупцией.

"Изменили председателя СБУ, сейчас у нас наконец новый генеральный прокурор и новое молодое правительство ... мы действительно настроены победить, побороть коррупцию", - сказал он.

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Напомним, что Зеленский встретился с вице-президентом США Майком Пенсом.