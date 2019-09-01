Зеленский обсудил предстоящую встречу с Трампом

Зеленский встретился с Пенсом. Фото: 5 канал

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Президент Украины отметил в начале встречи, что впервые общается с Пенсом, но со многими людьми из делегации США уже встречался несколько раз, сообщает пресс-служба главы украинского государства

"И у меня такое ощущение, что мы одна большая украинско-американская семья и мы почти родственники", – сказал Зеленский.

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Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должна была состояться его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским.