Трамп отменил свой визит в Польшу где должен был встретиться с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должна была состояться его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским.
Трамп останется в США, чтобы следить за ураганом "Дориан", который вероятно ударит по штату Флорида, сообщает Washington Post.
Вместо Трампа в Варшаву поедет вице-президент США Майк Пенс.
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Президент США Дональд Трамп ранее планировал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.
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