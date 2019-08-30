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пятница, 30 августа 2019 00:54

Трамп отменил свой визит в Польшу где должен был встретиться с Зеленским

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Трамп отменил свой визит в Польшу где должен был встретиться с Зеленским
Трамп не встретится с Зеленским. Фото: Сегодня

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отменил свой визит в Польшу, где должна была состояться его встреча с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Трамп останется в США, чтобы следить за ураганом "Дориан", который вероятно ударит по штату Флорида, сообщает Washington Post.

Вместо Трампа в Варшаву поедет вице-президент США Майк Пенс.

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Президент США Дональд Трамп ранее планировал встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в Варшаве.

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