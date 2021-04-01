Раду хотят собрать на внеочередное заседание

Заседание хотят посвятить отставке Степанова. Фото: @verkhovna.rada.ukraine

В Верховной Раде собирают подписи за проведение внеочередного заседания. Об этом в четверг сообщила народный депутат от "Голос" Александра Устинова.

На данный момент подписались 90 депутатов из необходимых 150.

"Чтобы провести внеочередное заседание парламента и уволить Степанова (министр здравоохранения. - Gazeta.ua). Публикую фамилии. Если не найдете там своего мажоритарщика или знакомого депутата - то знайте, что личные договорняки "а мне помогли кого-то в больницу положить", "порешать в округе" и еще много чего им гораздо важнее жизни наших граждан", - написала парламентарий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Продуктивность Рады резко упала

"Вчера 421 украинец умер от ковида. Большинство из них можно было бы спасти, если бы они уже были вакцинированы, и в больницах хватало оборудования.

46 тыс. украинцев находятся сейчас в больницах. Это наивысшее количество госпитализаций во всей Европе.

Цифры эти на самом деле гораздо страшнее, поскольку каждый 3 тест, сделанный в Украине положительный (36%). В Европе - это 7%. Поэтому умножайте количество инфицированных минимум на 4-5. Это катастрофа.

И персональную ответственность за эту катастрофу несет министр Степанов и каждый народный депутат, который отказывается подписываться под постановлением о собрании внеочередного заседания, чтобы уволить его", - заявила Устинова в Facebook

Она опубликовала фамилии депутатов, которые подписались. Там есть члены фракций "Слуга народа", "Голоса", "Европейской солидарности", ОПЗЖ, группы "За будущее", внефракционных. Нет "Батькивщины" и группы "Доверие".

За последние сутки в Украине обнаружили 17 569 новых больных коронавирусом. Умерли 421 - это новый антирекорд с начала эпидемии в стране. Ранее "слуги народа" собирались подписи за внеочередное заседание Верховной Рады, что осудить акцию протеста под Офисом президента. 30 марта Верховная Рада осудила акцию. За проголосовали фракция "Слуга народа" и группы "Партия "За будущее" и "Доверие".