Второй день подряд в Украине рекорд смертности от коронавируса

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1,6 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 17 569 новых больных коронавирусом. Из них детей - 813, медработников - 486.

В общем коронавирус подхватили 1 691 737 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 1 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 33 246 пациентов, из них 421 за последние сутки и это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Накануне было на 14 меньше умерших.

Выздоровели 1 323 083 пациента, за последние сутки - 9602.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

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Количество заболеваний в областях за сутки:

г. Киев - 1150 случаев / 1720 прививок;

Винницкая область - 849 случаев / 690 прививок;

Волынская область - 490 случаев / 460 прививок;

Днепропетровская область - 974 случая / 1180 прививок;

Донецкая область - 484 случая / 470 прививок;

Житомирская область - 1037 случаев / 780 прививок;

Закарпатская - 651 случай / 520 прививок;

Запорожская область - 627 случаев / 820 прививок;

Ивано-Франковская область - 458 случаев / 838 прививок;

Киевская область - 962 случая / 630 прививок;

Кировоградская область - 203 случая / 650 прививок;

Луганская область - 232 случая / 360 прививок;

Львовская область - 1141 случай / 1073 прививки;

Николаевская область - 327 случаев / 1040 прививок;

Одесская область - 1305 случаев / 520 прививок;

Полтавская область - 812 случаев / 940 прививок;

Ровенская область - 665 случаев / 370 прививок;

Сумская область - 773 случая / 680 прививок;

Тернопольская область - 741 случай / 430 прививок;

Харьковская область - 620 случаев / 820 прививок;

Херсонская область - 269 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 1142 случая / 420 прививок;

Черкасская область - 605 случаев / 979 прививок;

Черновицкая область - 442 случая / 370 прививок;

Черниговская область - 610 случаев / 300 прививок.

Министерство здравоохранения не будет объявлять общенациональный локдаун в случае увеличения заболеваемости Covid-19 до 24 тыс. случаев в сутки. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Жесткие ограничения не будут вводить, пока система здравоохранения не начнет приближаться к коллапсу.