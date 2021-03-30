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Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал

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Совет осудила протест под Офисом президента. Кто проголосовал
Граждане вышли на акцию 20 марта. Фото: Gazeta.ua

Верховная Рада собралась на третье внеочередное заседание, на котором рассматривали акцию протеста под Офисом президента 20 марта.

"За" проголосовали 214 депутатов из "Слуги народа", по 9 из групп "Партия "За будущее" и "Доверие", 5 внефракционных.

Остальные фракции - ноль голосов.

Инициатором постановления являются депутаты от "СН".

Автором постановления является председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

При рассмотрении вопроса депутат Максим Бужанский со "Слуги народа" заявил о вандализме.

"Если мои действия настолько зажгли вату, то это наверняка правильные действия", - сказал народный депутат из "Голоса" Ярослав Юрчишин, который принимал участие в акции. Аплодисменты в зале.

"Я выходил, буду выходить и всегда буду вместе с теми людьми, которые отстаивают свои права.

Когда мы столько времени не можем рассмотреть судебную реформу, которая бы вообще сняла потребность выходить... Настоящие народные депутаты с народом, а не прислуживают русне", - добавил депутат.

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С трибуны выступил председатель СБУ Иван Баканов.

"Сразу после событий 20 марта мы предоставили дополнительную информацию об организаторах и активных участниках акции протеста - в том числе фото и видео материалы. Которые, я уверен, легли в основу уголовного дела, которое сегодня расследуется Нацполом.

Спецслужбы Российской Федерации в постоянном режиме мониторят общественно-политическую ситуацию в Украине, протестные движения и акции. Подчеркиваю - я никоим образом не утверждаю, что за этой акцией был разведорган РФ. Но я четко говорю, что РФ пытается воспользоваться любым медийным поводом, чтобы использовать эту ситуацию в свою пользу.

Патриоты и не безразличные граждане могут даже не догадываться, что их активные действия используются в информационные войны спецлужб", - заявил он.

Баканов заявил, что заказчиками "тарифных майданов" в январе этого года были кураторы с РФ.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что протестующие забрасывали правоохранителей петардами и файерами.

"Акция тщательно запланировали и распланировали", - сказал он и добавил об участии в акции несовершеннолетних.

"Начато досудебное расследование по 4-м статьям Уголовного кодекса - хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений, умышленное уничтожение или повреждение имущества, надругательство над государственными символами, изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима.

Следователи сообщили о подозрении семи лицам", - сказал председатель Нацполиции.

Верховная Рада постановила МВД, СБУ и ГБР обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий, произошедших 20 марта.

Проверить участие в акции партий или связанных с ними лиц.

Определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали файеры, выбили стекло, запускали фейерверки.

После этого депутаты из фракции "Слуга народа" инициировали внеочередное заседание Верховной Рады.

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Дата
30
марта

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