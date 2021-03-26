"Слуги" собрали подписи за внеочередное заседание Рады. Будут осуждать акцию под ОП

Касательно событий под Офисом президента планируют принять постановление. Фото: Facebook

Необходимое количество подписей среди народных депутатов, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады, собрали. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Необходимое количество подписей для того, чтобы созвать внеочередное заседание, собрано. В ближайшее время они будут переданы в аппарат Рады", - цитирует депутата "Інтерфакс-Україна".

На заседании планируют рассмотреть 6 вопросов.

Хотят заслушать информацию председателей Службы безопасности Украины, Национальной полиции и Государственного бюро расследований в отношении событий, которые произошли у здания Офиса президента 20 марта. И принять проект постановления №5295 об осуждении этих событий.

Также рассмотреть проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Александра Скичко от "Слуги народа", который пребывает на посту председателя Черкасской ОГА, и Игоря Колыхаева, в прошлом году избранного мэром Херсона, члена депутатской группы "Партия "За будущее".

Кроме того хотят рассмотреть назначение внеочередных выборов мэра Харькова и Шегинивского сельского головы во Львовской области.

Накануне председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что предварительно 2 внеочередных заседания могут состояться во вторник, 30 марта. Одно из заседаний инициирует президент Владимир Зеленский.

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20 марта общественность пришла под Офис президента на акцию "Не слышишь? Увидишь" в поддержку заключенного общественного активиста Сергея Стерненко. Требовали отставки генерального прокурора Ирины Венедиктовой, министра внутренних дел Арсена Авакова. Во время акции разрисовали фасад, зажигали фаеры, выбили стекло, запускали фейерверки. Перед этим 27 февраля состоялась многотысячная акция под Офисом президента и Офисом генерального прокурора.