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вторник, 22 июня 2021 14:55

Раде предлагают наказывать за надругательство над украинским языком штрафами и тюрьмой

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Раде предлагают наказывать за надругательство над украинским языком штрафами и тюрьмой
Богуцкая ранее продвигала законопроект, который переносит штрафы за нарушение языкового закона. Фото: "То є Львів"

Депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая зарегистрировала в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно защиты украинского языка.

Богуцкая сказала, что опасность заключается в случаях надругательства над языком. Люди, которые это делают, имеют возможность занимать государственные должности, сообщает "Детектор.медиа".

"Языковеды спорят, действительно ли существовало латинское изречение "Чей язык - того и власть". Однако в 2014 году Украина столкнулась с военной агрессией Российской Федерации, которая, в частности, оправдывается защитой русского языка на территории Украины, как в этом высказывании. Кроме того, встречаются и случаи публичного надругательства над украинским языком со стороны граждан Украины. А это еще более опасное явление, учитывая возможность для таких граждан занимать государственные должности или должности в органах местного самоуправления и распространять свое негативное влияние", - говорится в пояснительной записке к закону.

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Публичное надругательство над украинским языком предлагают наказывать штрафом от 1 тыс. до 4 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом до шести месяцев, или лишением свободы до трех лет без права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью до двух лет.

Ранее депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали два законопроекта, в которых предлагают отменить штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или отсрочить их.

В проекте №4638, зарегистрированном 25 января, предлагается изъять из языкового закона пункты о наложении штрафов за его нарушение. Инициаторами выступили Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Александр Качура, Даниил Гетманцев и еще 32 автора.

Они считают, что введение денежных взысканий не только не будет способствовать "консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств", но и "приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине во время распространения коронавируса".

Законопроект №4638-2 зарегистрирован 9 февраля Никитой Потураевым, Евгенией Кравчук, Александром Корниенко, Татьяной Рябухой и Елизаветой Богуцкой. В документе предлагается отложить введение штрафов на полтора года. Свое решение авторы также обосновывают, в частности, стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии.

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