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четверг, 11 февраля 2021 15:49

"Слуги" хотят отменить штрафы за нарушение языкового закона

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&quot;Слуги&quot; хотят отменить штрафы за нарушение языкового закона
В проекте №4638, зарегистрированном 25 января предлагается изъять из языкового закона пункты о наложении штрафов за его нарушение. Фото: "УНИАН"

Депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали 2 законопроекта, в которых предлагают отменить штрафы за нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" или отсрочить их.

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В проекте №4638, зарегистрированном 25 января предлагается изъять из языкового закона пункты о наложении штрафов за его нарушение. Инициаторами выступили Максим Бужанский, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Александр Качура, Даниил Гетманцев и еще 32 автора.

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Они считают, что введение денежных взысканий не только не будет способствовать "консолидации и развитию украинской нации, культурной, языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств", но и "приведет к ухудшению состояния представителей малого и среднего бизнеса в Украине во время распространения коронавируса".

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Законопроект №4638-2 зарегистрирован 9 февраля Никитой Потураевым, Евгенией Кравчук, Александром Корниенко, Татьяной Рябухой и Елизаветой Богуцкой. В документе предлагается отложить введение штрафов на 1,5 года. Свое решение авторы также обосновывают, в частности, стремлением облегчить условия ведения хозяйственной деятельности во время пандемии.

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16 января 2021 года вступила в силу статья 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5,1 тыс. до 6,8 тыс. грн.

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Дата
11
февраля

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