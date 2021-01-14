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пятница, 15 января 2021 10:01

Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает

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16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Отныне все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.

Закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 го. Его приняли во втором чтении. "За" проголосовало 278 народных депутатов, "против" - голосовали 38, воздержались - 7, не голосовали - 25.

Новый языковой закон вступил в силу 16 июля 2019 года. Действие части статей отсрочили, чтобы было время на подготовку их выполнения.

Были ли до этого нормы, регулирующие язык обслуживание

Ранее законы не регулировали язык обслуживания в Украине.

"Впервые за 30 лет нашей независимости мы получили шанс сделать то, о чем раньше только говорили", - прокомментировал внедрение нормы относительно сферы обслуживания уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Автор: pexels.com
  Сфера обслуживания должна перейти на украинский язык
Сфера обслуживания должна перейти на украинский язык

Как относятся к переходу сферы услуг на украинском

Представители Американской торговой палаты выразили поддержку Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и заявили о готовности к тесному взаимодействию в рамках имплементации статьи 30 о переходе сферы обслуживания на украинском.

К участию в 21-дневном челлендже "Учи украинский" для учреждений внешкольного образования, которые переходят на украинский язык преподавания, зарегистрировалось около тысячи участников со всей Украины. Больше всего - из Днепра и Луганщины. Челлендж начали 9 ноября 2020-го. В его рамках провели 8 вебинаров с психологами, преподавателями украинского языка и экспертами в работе с детьми. Участники ежедневно получали задания и учебные материалы, чтобы улучшать свои знания по украинскому и чтобы переход на украинский язык преподавания был комфортный.

21 декабря 2020 года 28 депутатов от "Слуги народа" во главе с Максимом Бужанским зарегистрировали законопроект, который должен отменить штрафы за язык. До его рассмотрения не дошло. Портал "Бабель" сообщил, что члены партии "Слуга народа" получили тезисы с тем, как реагировать на вопросы о языковом законе. Депутатам советовали заявлять, что о штрафах можно говорить после решения комитетов парламента.

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Изменения вступают в силу 16 января. Кого они касаются

После 16 января предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны обслуживать клиентов и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском. Это касается также информации в интернете.

Производители должны предоставлять информацию о своих товарах и услугах на украинском. На государственном языке должна быть информация на ценниках, в инструкциях, технических характеристиках, билетах, в каталогах и меню, данные в электронных договорах.

Их содержание может дублироваться на других языках. Клиентов можно обслуживать на иностранном, если об этом просят. И если им владеют обе стороны.

В информации о товарах или услугах могут быть слова, сокращения, аббревиатуры и обозначения на английском языке. Можно использовать буквы латинского и греческого алфавитов.

Куда обращаться, если заметили нарушение языкового закона

Клиент вправе требовать обслуживания на украинском языке.

В случае нарушения следует обратиться к администратору заведения или позвонить на горячую линию предприятия.

Если это не помогло, стоит зафиксировать факт нарушения. Снять на фото или видео. Можно взять письменное свидетельство у очевидцев.

Собранный материал и информацию о компании-нарушителе стоит подать в уполномоченный по защите государственного языка одним из способов:

- на почтовый адрес: 01001, город Киев, пер. Музейный, 12;

- по электронной почте [email protected];

- заполнить форму на сайте.

В письме необходимо указать свою фамилию, имя, отчество, место жительства, изложить суть жалобы со всеми подробностями. Надо указать дату и поставить подпись.

Жалобы подаются уполномоченному в течение 6 месяцев со дня выявления заявителем нарушения.

Как будут наказывать нарушителей

Уполномоченный может назначить проверку.

Учреждение или предприятие будет обязано устранить нарушения в течение 30 дней.

Если предоставитель услуг вдруг в течение года нарушит языковое законодательство, то получит штраф до 6,8 тыс. грн. Выписать штраф может языковой омбудсмен или его представитель. Он имеет право привлечь полицию и органы государственной и местной власти.

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Что делать иностранцам, которые не знают украинского

Поставщики услуг имеют право обслуживать клиентов на любом языке. Если официант владеет русским, английским или другим, он может обслуживать на нем клиентов, если те попросят его. Но законодательство не обязывает его это делать.

Официант обязан знать только украинский.

Какие нормы языкового закона уже вступили в силу

Согласно языковому закону, обязательно должны пользоваться украинским языком чиновники, медики, правоохранители, военнослужащие, судьи, адвокаты, работники образования и нотариусы.

Только на украинском должны быть реклама, афиши, вывески, дорожные знаки, надписи в транспорте.

На украинском нужно проводить спортивные мероприятия.

Украинский язык стал обязательным также во всех средних государственных школах с сентября 2020 года.

Какие начнут действовать позже

В июле 2021 года на украинский язык перейдут культурные и развлекательные мероприятия, выставки и учреждения туризма.

С 2022 года украиноязычную версию должны иметь все национальные печатные издания и информационные сайты, порталы компаний, органов власти, государственных и коммунальных учреждений, интернет-магазинов.

С 2024-го на украинский должны перейти все региональные СМИ.

С 2030 года только на украинском должно осуществляться внешнее независимое оценивание в школах.

Автор: "Мова об'єднує"
  Как могут наказать за нарушение языкового закона
Как могут наказать за нарушение языкового закона

С 16 января 2021 года сфера обслуживание должно перейти на украинский. За нарушение будут штрафовать, но к этому будет доходить редко, считает сокоординатор ОО "Пространство Свободы" Тарас Шамайда. Абсолютное большинство работников изучали украинский или слышали от окружающих. Поэтому обслуживать на нем смогут.

Автор: Игорь Шевчук
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