Сколько украинцев поддерживают обслуживание на государственном языке

Более 60% украинцев поддерживают норму об обслуживании на украинском языке. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 27 января по 1 февраля.

61,7% украинцев поддерживают действующую норму об обслуживании на украинском языке. Не поддерживают - 34%, еще 4,2% не определились с мнением.

Больше всего норму поддерживают жители запада и центра - соответственно 79,4% и 66,2%, меньше всего - востока - 38,8%.

На юге поддерживают 49%.

На Донбассе языковую норму поддерживают 59,5%, не поддерживают - 32,1%.

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Социологи опросили 1205 респондентов во всех регионах Украины, кроме оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

16 января 2021 года вступила в силу статья 30 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Все работники сферы обслуживания должны пользоваться украинским языком.