Рада запретила электронные сигареты в общественных местах

 
Ексклюзивы
1/5
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 6453
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 558
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 990
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Коломойский хочет отобрать у государства $9 млрд - Загребельская
Просмотров: 900
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
1 Просмотров: 9261
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 837
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
3 Просмотров: 810
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4662
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1818
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 756
Фото
Все фото
3
3
4
3
3
Кива попал в реестр должников
Кива попал в реестр должников
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
В РФ признали присутствие российских войск на Донбассе - официально
&quot;Вице-спикер Кондратенко&quot; - обновленный канал &quot;Рада&quot; начал работу с залетов
"Вице-спикер Кондратенко" - обновленный канал "Рада" начал работу с залетов
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – &quot;слуги народа&quot; готовятся к новогоднему корпоративу
Шампанское почти за 3 тыс. грн и 100 г стейка за 1690 – "слуги народа" готовятся к новогоднему корпоративу
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
В Раде ставят телестудию. Занимается бывший продюсер каналов Медведчука
Видео
Все видео
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Глава ГУР Буданов может жить в одном доме с Гогилашвили – СМИ
Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД
Двойные стандарты Зеленского: как президент, министры со спецсигналами и маяками и "слуги" нарушают ПДД
Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
Телеканал "Рада" будет перезапускать организатор секс-скандала - СМИ
Интервью
1/5
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 1872
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3591
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6273
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1530
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4635
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 декабря 2021
Просмотров: 27
Дочекатися серпня
Мисливський палац графа Шувалова в Тальному — улюблене місце меншої доньки. Влітку Світлана волочить мене туди щодня. У парку біля замку ...
четверг, 16 декабря 2021 17:03

Рада запретила электронные сигареты в общественных местах

  Комментировать
Рада запретила электронные сигареты в общественных местах
Рада приравняла электронные сигареты к обычным. Фото: pixabay.com

16 декабря Верховная Рада приравняла электронные сигареты к обычным, запретила их рекламу, а также курение в общественных местах.

Запретили также продажу крепких и ароматизированных сигарет. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 4358, который сегодня во втором чтении поддержали 317 нардепов.

"Устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий относительно: содержания вредных веществ; оформления упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей; ограничения реализации и употребления; рекламирования", - говорится в тексте документа.

Закон также предусматривает запрет на продажу электронных сигарет, табака и устройств нагрева табака лицам до 18 лет. Штраф за это предусмотрен в размере 1 020 грн. В случае повторного нарушения — 10,2 тыс. грн.

На пачках производители сигарет должны увеличить площадь медицинских предупреждений о негативных последствиях для здоровья. Они должны занимать 65% площади и обязательно содержать фото или рисунки последствий курения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Электронные сигареты представляют Covid-опасность

Курить электронные сигареты нельзя:

- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства и объектов культурного назначения;
- в зданиях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан, а также общежитиях;
- на детских площадках, в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях, а также на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест. Электронные сигареты можно курить на улице, пляжах, в парках и в специально отведенных для этого местах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помогут ли электронные сигареты не вернуться к обычным

Новая Зеландия планирует ежегодно повышать законный возраст курения на 1 год, фактически запрещая продажу табака людям, рожденным после 2008 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада запретила электронные сигареты в общественных местах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
декабря

Крестьяне выступили против старосты

Пастор поднял восстание против диктаторов

Самое читаемое
&quot;Вовину тысячу&quot; можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка
"Вовину тысячу" можно получить на карточки Приватбанка и Ощадбанка Просмотров: 17424
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 9315
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
Лукашенко постоянно сопровождают любовницы - супруга экс-посла Украины в Беларуси
 1 Просмотров: 9279
В Украине исчезнут военкоматы
В Украине исчезнут военкоматы Просмотров: 7578
&quot;Получит, что заслужил&quot; - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление
"Получит, что заслужил" - мать 16-летнего виновника ДТП сделала эмоциональное заявление Просмотров: 7470
Политика
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
 Просмотров: 261
СМИ рассказали о самых провальных инициативах Даниила Гетманцева
СМИ рассказали о самых провальных инициативах Даниила Гетманцева Просмотров: 243
Фракция "ЕС" в Киевсовете заявила о политическом давлении и слежке за депутатами
Фракция "ЕС" в Киевсовете заявила о политическом давлении и слежке за депутатами Просмотров: 45
Порошенко: тратить полтора миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах – это преступление
Порошенко: тратить полтора миллиарда бюджетных средств на борьбу с оппозицией, когда враг стоит на границах – это преступление Просмотров: 153
Вместо урн - машины: "Слуги" хотят изменить голосование
Вместо урн - машины: "Слуги" хотят изменить голосование Просмотров: 198
Больше всего комментируют
9
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
9
Семью скандального Гогилашвили охраняет спецподразделение СБУ – расследование
6
Медитация онлайн: как в период эпидемии сохранять здоровье и спокойствие
3
Мэр Днепра Филатов назвал Гордона "проституткой", а Богдана "животным"
2
Украинский журналист Цымбалюк оказался вне закона в России
Голосов: 9916
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть