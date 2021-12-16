Рада запретила электронные сигареты в общественных местах

16 декабря Верховная Рада приравняла электронные сигареты к обычным, запретила их рекламу, а также курение в общественных местах.
Запретили также продажу крепких и ароматизированных сигарет. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте № 4358, который сегодня во втором чтении поддержали 317 нардепов.
"Устанавливаются требования для производства и реализации табачной продукции, электронных сигарет, бездымных табачных изделий относительно: содержания вредных веществ; оформления упаковки, в частности медицинских предупреждений потребителей; ограничения реализации и употребления; рекламирования", - говорится в тексте документа.
Закон также предусматривает запрет на продажу электронных сигарет, табака и устройств нагрева табака лицам до 18 лет. Штраф за это предусмотрен в размере 1 020 грн. В случае повторного нарушения — 10,2 тыс. грн.
На пачках производители сигарет должны увеличить площадь медицинских предупреждений о негативных последствиях для здоровья. Они должны занимать 65% площади и обязательно содержать фото или рисунки последствий курения.
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Курить электронные сигареты нельзя:
- в лифтах и таксофонах;
- в помещениях и на территории учреждений здравоохранения;
- в помещениях и на территории учебных заведений;
- в помещениях и на территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;
- в помещениях заведений ресторанного хозяйства и объектов культурного назначения;
- в зданиях органов государственной власти, других государственных учреждений, органов местного самоуправления;
- в помещениях предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- в помещениях гостиниц и средств размещения граждан, а также общежитиях;
- на детских площадках, в местах общего пользования жилых домов;
- в подземных переходах;
- в транспорте общего пользования, используемом для перевозки пассажиров, в том числе такси;
- на вокзалах и станциях, а также на остановках маршрутных транспортных средств.
Запрещается курение электронных сигарет в аэропортах, кроме специально отведенных для этого мест. Электронные сигареты можно курить на улице, пляжах, в парках и в специально отведенных для этого местах.
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Новая Зеландия планирует ежегодно повышать законный возраст курения на 1 год, фактически запрещая продажу табака людям, рожденным после 2008 года.
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