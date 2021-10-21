Помогут ли электронные сигареты не вернуться к обычным

Сторонники альтернативных способов курения, которые недавно перестали курить обычные сигареты, чаще возвращаются к старой привычке. Фото: pixabay.com

Среди сторонников альтернативных способов употребления никотина вероятность вернуться к курению обычных сигарет на 8,5% выше, чем среди тех, кто полностью бросил курить.

Ученые Калифорнийского университета проанализировали данные более 13 тыс. курильщиков, пишет издание JAMA Network Open.

За ними наблюдали два года. Сначала, чтобы понять, сколько человек бросят курить, а затем — чтобы изучить, кто вернется ко вредной привычке.

В течение первого года от обычного курения отказались 9,4% людей. Из них 62,9% перестали курить вообще, а 37,1% — перешли на альтернативные способы употребления никотина. В частности 22,8% перешли на электронные сигареты. Уже после второго года ученые поняли, что сторонники альтернативных способов курения, которые недавно перестали курить обычные сигареты, чаще возвращаются к старой привычке.

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31 мая - Всемирный день борьбы с табакокурением. ВОЗ выбрали темой нынешнего Дня без табака "Обещаю бросить курить" и начали летнюю социальную информационную кампанию под лозунгом "Те, кто бросают, выигрывают". В Украине параллельно проводится национальная информационная кампания "Врачи рекомендуют: бросай курить сейчас". По состоянию на 2019 год в мире курили более 1,1 млрд человек. Курение стало причиной смерти для почти 8 млн человек.