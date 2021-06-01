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вторник, 01 июня 2021 18:29

В Украине могут запретить электронные сигареты

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В Украине могут запретить электронные сигареты
Рада может принять законопроект об ограничении использования электронных сигарет. Фото: pexels.com

В Украине могут запретить курение электронных сигарет в общественных местах.

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по охране здоровья населения от вредного воздействия табака", сообщает Укрінформ.

За это решение проголосовали 339 народных депутатов.

"Главными целями законопроекта является обеспечение высокого уровня защиты здоровья людей, особенно детей и молодежи, от курения. Это будет способствовать уменьшению заболеваемости и преждевременной смертности от неинфекционных болезней, в частности заболеваний, вызванных употреблением табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей", - говорится в пояснительной записке.

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Проект закона предусматривает запрет курения, употребления, использования табачных изделий, электронных сигарет, заправочных контейнеров, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания, кальянов в лифтах, таксофонах, в помещениях и на территории учреждений здравоохранения, учебных заведений, в помещениях заведений ресторанного хозяйства, гостиниц и на вокзалах.

31 мая - Всемирный день борьбы с табакокурением. ВОЗ выбрали темой нынешнего Дня без табака "Обещаю бросить курить" и начали летнюю социальную информационную кампанию под лозунгом "Те, кто бросают, выигрывают". В Украине параллельно проводится национальная информационная кампания "Врачи рекомендуют: бросай курить сейчас".

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