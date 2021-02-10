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среда, 10 февраля 2021 12:09

Электронные сигареты представляют Covid-опасность

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Электронные сигареты представляют Covid-опасность
Ученые призывают вейперов не использовать свои устройства в очередях, на автобусных остановках и других местах скопления людей. Фото: pixabay.com

Больные Covid-19 вейперы до 17% чаще распространяют коронавирусную инфекцию. Частицы SARS-CoV-2, которые остаются в паре от электронных сигарет, вдыхаются окружающими и создают риск заражения.

К такому выводу пришла международная группа ученых, изучавших способность пара и дыма с потоками воздуха переносить Covid-19, пишет Daily Mail.

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Затягивание электронными сигаретами приводят к "минимальному дополнительному риску заражения", повышая вероятность инфицирования случайных прохожих Covid-19 на 1%. Потоки же воздуха и пара высокой интенсивности повышают этот риск на 5-17%. Исследования показали, что пар может переносить вирусные частицы на расстояние более 2 м.

В связи с этим ученые призывают вейперов не использовать устройства в очередях, на автобусных остановках и в других местах скопления людей.

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Электронные сигареты опасны и вредны для здоровья. Вейпинг особенно опасен для подростков. Мозг человека развивается до 20 лет, а употребление вейпа может нанести непоправимый вред. Процесс курения повреждает сердечно-сосудистую и дыхательную систему человека, а еще может навредить малышам в утробе матери.

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