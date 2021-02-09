Тест на Covid-19 можно будет сделать с помощью смартфона

Эффективность альтернативной тест-системы разработчики проверяют с помощью полимеразной цепной реакции. Фото: pixabay.com

Во Франции разработали десятиминутный тест на Covid-19, который можно сделать с помощью смартфона.

Для получения результата нужны телефон, устройство похожее на USB-накопитель и полоска с образцом из носа, сообщает французская радиосеть France Info.

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На специальный накопитель нужно положить одноразовую полоску для образца из носа и подсоединить его к смартфону. Результат появится на экране вместе с графиком и цифровыми показателями.

Пока что система работает только с назальными мазками, поэтому ученые Лилльского университета рекомендуют брать пробы медработникам. Когда система начнет работать со слюной, желающие смогут делать тест без помощи медиков.

Эффективность альтернативной тест-системы разработчики проверяют с помощью полимеразной цепной реакции. В 88% случаев результат ПЦР и теста с помощью смартфона одинаков.

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Быстрый ультрачувствительный тест на выявление коронавируса разработали выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США. Для создания использовали электрохимический датчик, который находит инфекцию в организме человека меньше чем за 5 мин.