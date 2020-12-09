Ученые создали датчик для обнаружения коронавируса

Ученые проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов Covid-19. Фото: pixabay

Быстрый ультрачувствительний тест на выявление коронавируса разработали выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США.

Для создания использовали электрохимический датчик, который находит инфекцию в организме человека меньше чем за 5 мин., сообщают разработчики, передает "Укриформ".

Группа ученых под руководством профессора Дипаняна Пана создала электрохимический биосенсор на основе графена с устройством электрического считывания для выявления генетического материала SARS-CoV-2.

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Ученые проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов Covid-19. Сенсор продемонстрировал значительное увеличение напряжения в положительных образцов по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за 5 мин.

Изобретение имеет широкий спектр применения. Датчик, интегрированный с микроконтроллерами и светодиодными экранами или со смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi, можно использовать в пункте оказания помощи в кабинете врача или даже дома. Исследовательская группа также предусматривает, что систему сенсора можно приспособить для выявления многих заболеваний, а не только коронавируса.

Сингапурские разработчики представили респираторную трубку с одноразовой насадкой, которую можно использовать для тестирования зараженных коронавирусом. Устройство выдает довольно точный результат в 1 мин., сообщает стартап Breathonix, который создал эту разработку.