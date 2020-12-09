Ученые создали датчик для обнаружения коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний локдаун будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 1809
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1089
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 396
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
5 Просмотров: 2421
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 630
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3078
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1638
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1683
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1773
Фото
Все фото
6
6
4
14
4
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Легендарная каскадерша побила рекорд скорости
Началась новая миссия на Марсе
Началась новая миссия на Марсе
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Во Львовской больницы робот-хирург будет оперировать пациентов
Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: на территории ВДНХ появились новинки
Роботы-великаны, лазертаг и пейнтбол: на территории ВДНХ появились новинки
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Neuralink представила робота для вживления микрочипов в мозг
Видео
Все видео
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
Редиска просто космос: астронавты собрали урожай на МКС
Редиска просто космос: астронавты собрали урожай на МКС
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
Астронавт снял впечатляющее видео Земли из окна Crew Dragon
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
SpaceX вывела на орбиту 60 миниспутников для раздачи интернета
Земля получила звуки космоса
Земля получила звуки космоса
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
Просмотров: 711
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3078
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1800
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1098
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 324
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
Просмотров: 333
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
среда, 09 декабря 2020 15:03

Ученые создали датчик для обнаружения коронавируса

  Комментировать
Ученые создали датчик для обнаружения коронавируса
Ученые проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов Covid-19. Фото: pixabay

Быстрый ультрачувствительний тест на выявление коронавируса разработали выпускники факультета биоинженерии университета Иллинойса в США.

Для создания использовали электрохимический датчик, который находит инфекцию в организме человека меньше чем за 5 мин., сообщают разработчики, передает "Укриформ".

Группа ученых под руководством профессора Дипаняна Пана создала электрохимический биосенсор на основе графена с устройством электрического считывания для выявления генетического материала SARS-CoV-2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МЗ меняет порядок тестирования украинцев

Ученые проверили эффективность датчика с использованием положительных и отрицательных образцов Covid-19. Сенсор продемонстрировал значительное увеличение напряжения в положительных образцов по сравнению с отрицательными и подтвердил наличие вирусного генетического материала менее чем за 5 мин.

Изобретение имеет широкий спектр применения. Датчик, интегрированный с микроконтроллерами и светодиодными экранами или со смартфоном через Bluetooth или Wi-Fi, можно использовать в пункте оказания помощи в кабинете врача или даже дома. Исследовательская группа также предусматривает, что систему сенсора можно приспособить для выявления многих заболеваний, а не только коронавируса.

Сингапурские разработчики представили респираторную трубку с одноразовой насадкой, которую можно использовать для тестирования зараженных коронавирусом. Устройство выдает довольно точный результат в 1 мин., сообщает стартап Breathonix, который создал эту разработку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые создали датчик для обнаружения коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
декабря

"Шахтер" впервые выиграл у "Барселоны"

Православный патриарх принадлежал к ОУН

Зеленский встретился с Путиным

Британские войска взли под контроль Иерусалим

Самое читаемое
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках
Тихановская ответила на заявление Лукашенко о тунеядцах и преступниках Просмотров: 14860
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
Сексуальный психолог поражает экстремально откровенными снимками
9
 Просмотров: 12043
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
Украинская фитнес-модель не прекращает хвастаться упругими ягодицами
4
 Просмотров: 9036
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы
Облгазы пересчитали тарифы: сколько будут платить украинцы Просмотров: 7452
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
Ким Кардашьян похвасталась сочным бюстом в крошечном бикини
6
 Просмотров: 6075
Технологии
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
SpaceХ неожиданно отменила запуск корабля Starship
 Просмотров: 333
Владельцы iPhone замечают проблемы в смартфонах после обновления iOS
Владельцы iPhone замечают проблемы в смартфонах после обновления iOS Просмотров: 216
США предоставит субсидию SpaceX, чтобы обеспечить штаты интернетом
США предоставит субсидию SpaceX, чтобы обеспечить штаты интернетом Просмотров: 117
Обогнала Малайзию и Израиль: какое место заняла Украина в рейтинге скорости мобильного интернета
Обогнала Малайзию и Израиль: какое место заняла Украина в рейтинге скорости мобильного интернета Просмотров: 153
Редиска просто космос: астронавты собрали урожай на МКС
Редиска просто космос: астронавты собрали урожай на МКС
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
5
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
3
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 537
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть