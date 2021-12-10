В Новой Зеландии запретят курить людям, рожденным после 2008 года

Новый закон также уменьшит количество магазинов, которые могут продавать сигареты с 2024 года, и позволит продавать с 2025 только табачные изделия с очень низким содержанием никотина / Bloomberg

Новая Зеландия планирует ежегодно повышать законный возраст курения на 1 год, фактически запрещая продажу табака людям, рожденным после 2008 года.

Правительство введет новое законодательство в следующем году. Оно будет постепенно повышать разрешенный возраст для курения с нынешних 18 лет, начиная с 2027 года, сообщила в Веллингтоне заместитель министра здравоохранения страны Айша Веррал. Об этом пишет Al Jazeera.

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Новый закон также уменьшит количество магазинов, которые могут продавать табак с 2024 года, а с 2025 позволит продавать только табачные изделия с очень низким содержанием никотина.

"Хотим убедиться, что молодые люди никогда не начнут курить, поэтому считать преступлением продажу поставок табачных изделий новым группам молодежи. Люди в возрасте от 14 лет, когда закон вступит в силу, никогда не смогут законно покупать табачные изделия", – сказала Веррал.

Создание поколения без табачного дыма является частью правительственной кампании, направленной на снижение распространенности курения в Новой Зеландии до менее 5% среди всех групп населения. Правительство стремится добиться этого к 2025 году. По оценкам чиновников, курение убивает до 5000 новозеландцев в год, что составляет 15% всех смертей.

Хотя распространенность курения снизилась до 10% среди европейского населения Новой Зеландии, оно все еще составляет 28% среди маори и 18% для тихоокеанского населения.

Профессор общественного здоровья в Оклендском университете Крис Буллен говорит, что план правительства, в частности, позволяющий лишь очень низкие уровни никотина в сигаретах, ставит страну в мировые лидеры борьбы с курением и потенциально может изменить ситуацию.

"Если планы реализуют, они могут стать единственным важнейшим шагом, который сделаем как нация, чтобы сократить смертность и заболевание, которое можно предотвратить, и уменьшить несправедливость в здоровье в течение следующих нескольких лет", – сказал он.

В прошлом правительство стран повышало акцизы на табак, повышая цены на сигареты, пытаясь лишить граждан этой привычки. Но такая политика вызвала критику, потому что увеличивала расходы для домохозяйств с низкими доходами, где курение является более распространенным.

"Мы видели влияние повышения акцизов. Правительство признает, что идти дальше по этой дороге не поможет людям бросить курить, только еще больше накажет курильщиков, которые пытаются избавиться от этой привычки", - говорит Верралл.

Среди сторонников альтернативных способов употребления никотина вероятность вернуться к курению обычных сигарет на 8,5% выше, чем среди тех, кто полностью бросил курить.