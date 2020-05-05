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вторник, 05 мая 2020 17:09

Рада соберется - Разумков подписал распоряжение

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Рада соберется - Разумков подписал распоряжение
Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания. Фото: Верховная Рада

Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания Рады 7 мая.

"В связи с требованием 156 народных депутатов о созыве внеочередного пленарного заседания Рады и в соответствии с ч. 8 ст. 19 Регламента Верховной Рады созвать внеочередное заседание 7 мая", - говорится в распоряжении. Об этом сообщили на сайте Верховной Рады.

Ранее фракция "Европейская солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента. Требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании.

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Рассматривать будут два вопроса: проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины для повышения способности системы здравоохранения противодействовать распространению коронавирусной болезни №3380. И проект закона о несении изменений в Закон "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно определения размеров обязательного государственного страхования работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, занятых в области защиты населения от инфекционных заболеваний (№3376).

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, кто сможет представлять Донбасс в так называемом консультативном совете в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

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