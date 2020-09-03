Рада провалила вопрос САП

Для принятия решения не хватило 5 голосов. Фото: Андрей Нестеренко, rada.gov.ua

Верховная Рада не назначила своих представителей в состав комиссии по проведению конкурса на должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

За проект постановления проголосовал 221 народный депутат - при необходимой минимальной поддержке 226 голосов.

За голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, группа "Доверие".

Не поддержали "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

Верховной Раде предлагалось назначить в комиссию 7 человек: профессора кафедры права частного высшего учебного заведения "Европейский университет" Анну Власову, управляющего партнера адвокатского объединения "ГуДеГ" Андрея Гуджала, начальника отдела докторантуры и адъюнктуры Национальной академии внутренних дел Алексея Дрозда, члена Всеукраинского криминологической ассоциации и Всеукраинской ассоциации уголовного права Виталия Куца, профессора кафедры уголовного права и криминологии Львовского государственного университета внутренних дел Вячеслава Навроцкого, профессора кафедры транспортного права и логистики Национального транспортного университета Богдана Романюка, заведующего кафедрой государственно-правовых дисциплин и административного права Центрально государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко Евгения Соболя.

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Депутаты при обсуждении состава комиссии заявили о попытках сделать САП подконтрольной Офису президента.

"Не стоит читать Портнова. Если мы сегодня не застанем этот состав комиссии, который на самом деле не имеет антикоррупционного опыта и является тотально зависимым от Офис президента, в принципе мы получим еще время для того, чтобы назначить нормальную комиссию", - цитирует члена комитета по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина "Українська правда"

От Совета прокуроров в комиссии - 4 представителя. В общественной организации Центр противодействия коррупции их называют специалистами с мировым именем.

Речь идет о заместителе председателя Центр политико-правовых реформ, члена Общественного совета добродетели Романа Куйбиду, экс-судью Европейского суда по правам человека Нону Цоцорию, бывшего прокурора США Томаса Файрстоуна и управляющего партнера в компании RUR в сферах корпоративной добродетели Драго Коса.

21 августа председатель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Он проработал в должности более 4 лет. В ноябре завершается 5-летний срок, на который назначали руководителя САП. Комиссия по отбору нового руководителя состоит из 11 человек: 4 представителей Совета прокуроров и 7 делегированных Верховной Радой.