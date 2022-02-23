Рада проголосовала за санкции против российских депутатов

Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых ЛДНР.
За это проголосовали 322 депутата.
Решение поддержали все фракции и группы, в том числе два депутата из ОПЗЖ.
В списке для санкций - 351 лицо.
Они имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины. Их деятельность угрожает национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.
Санкции предусматривают:
блокировку активов;
ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение действия специальных разрешений на пользование недрами;
запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества;
использование радиочастотного ресурса Украины.
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Также речь идет о: запрете на заключение сделок по ценным бумагам, прекращении выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывозе валютных ценностей;
прекращении действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в том числе в сфере безопасности и обороны;
запрещении передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
прекращении культурных обменов и научного сотрудничества;
аннулировании официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;
лишении государственных наград Украины;
запрете на приобретение в собственность земельного участка.
15 Госдума РФ обратилась к российскому президенту Владимиру Путину о признании "ЛДНР" - оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
21 февраля Путин заявил о таком признании. Затем заявил, что РФ "признала границы" самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах двух областей Украины.
Совет федерации разрешил Путину использовать российскую армию за границей.
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