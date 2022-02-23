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среда, 23 февраля 2022 11:14

Рада проголосовала за санкции против российских депутатов

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Рада проголосовала за санкции против российских депутатов
В списке для санкций – 351 человек. Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада обратилась к Совету национальной безопасности и обороны ввести на 10 лет санкции против депутатов Госдумы Российской Федерации, политиков и чиновников России, причастных к признанию так называемых ЛДНР.

За это проголосовали 322 депутата.

Решение поддержали все фракции и группы, в том числе два депутата из ОПЗЖ.

В списке для санкций - 351 лицо.

Они имеют непосредственное отношение к лоббированию интересов государства-агрессора Российской Федерации на территории Украины, в том числе оккупации части территории Украины. Их деятельность угрожает национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Санкции предусматривают:

блокировку активов;

ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или прекращение действия специальных разрешений на пользование недрами;

запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества;

использование радиочастотного ресурса Украины.

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Также речь идет о: запрете на заключение сделок по ценным бумагам, прекращении выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывозе валютных ценностей;

прекращении действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ, в том числе в сфере безопасности и обороны;

запрещении передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

прекращении культурных обменов и научного сотрудничества;

аннулировании официальных визитов, заседаний, переговоров по заключению договоров или соглашений;

лишении государственных наград Украины;

запрете на приобретение в собственность земельного участка.

15 Госдума РФ обратилась к российскому президенту Владимиру Путину о признании "ЛДНР" - оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

21 февраля Путин заявил о таком признании. Затем заявил, что РФ "признала границы" самопровозглашенных ЛНР и ДНР в пределах двух областей Украины.

Совет федерации разрешил Путину использовать российскую армию за границей.

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Дата
23
февраля

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