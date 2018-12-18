Рада приблизила украинскую армию к стандартам НАТО

На следующей сессии парламент может закрепить в Конституции курс Украины на НАТО. Фото: Depo.ua

Парламент в первом чтении поддержал законопроект о введении в украинской армии стандартов НАТО.

За документ проголосовали 236 народных депутатов.

"Военная стандартизация предполагает определение военной терминологии, требований к системам документации, процессов и процедур управления, действия, взаимодействия военного командования и органов военного управления", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект предлагает внести изменения в закон "Об обороне Украины" относительно определения терминов "военная стандартизация", "военный стандарт", "стандарт НАТО" и "стандарт в сфере обороны государства-члена НАТО".

"С целью учета международного опыта принятия стандартов НАТО законопроектом предусматривается предоставление полномочий Минобороны по обеспечению нормативно-правового регулирования в сфере военной стандартизации и определения органа военной стандартизации, основная функция которого будет заключаться в разработке, принятии, отмене, восстановлении действия, распространении и применении военных стандартов, в том числе, которые будут приниматься на основе стандартов НАТО и стандартов в сфере обороны государств-членов НАТО", - говорится в записке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали зрелищные обучения противовоздушной обороны

К 2020 году Украина планирует ввести 134 "натовских" стандарта. Стандарты НАТО определяются специальным договором внутри альянса. Это своеобразное пространство, где действуют схожие правила. Не всегда одинаковы, но всегда - совместимы. В общем стандартов, описанных в договоре - более 1300. И этот список постоянно пополняется.