Рада поддержала закон о легализации игорного бизнеса

 
Ексклюзивы
1/5
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 315
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 801
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 351
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 432
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1512
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3222
Фото
Все фото
4
10
5
4
3
Баканов взял пример с Зеленского
Баканов взял пример с Зеленского
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Премьер-министр прогулялся по Софийской площади
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Не катком единственным: под Офисом президента установили надувную юрту
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Разумков еще раз собрал сессионный зал перед Новым годом
Видео
Все видео
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Гончарук: Схематозникам нас не запугать
Гончарук: Схематозникам нас не запугать
Появилась вторая часть записей с совещания Гончарука
Появилась вторая часть записей с совещания Гончарука
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Двое нардепов отличились странным поведением в Раде
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 828
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2682
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2043
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 963
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 11:50

Рада поддержала закон о легализации игорного бизнеса

  Комментировать
Рада поддержала закон о легализации игорного бизнеса
Залы игровых автоматов разрешаются исключительно в гостиницах. Фото: Главком

Верховная Рада в первом повторном чтении и за основу приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

"За" проголосовали 260 нардепов. Закон предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине. Запрещает размещать игровые автоматы и букмекерские пункты в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешаются исключительно в гостиницах, передает "РБК-Україна".

Также закон вводит дифференцированную плату за лицензию. Она зависит от вида деятельности, расположения игорного заведения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине не осталось работающих игорных заведений - советник Авакова

Вводятся ограничения для деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Кроме того, возраст игроков увеличили с 18 до 21 года.

Кроме того, устанавливаются ограничения рекламы азартных игр.

Регулирования в сфере азартных игр осуществляет орган, подчиняющийся Кабмину - Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Она будет лицензировать организаторов азартных игр, вести соответствующие реестры, устанавливать требования по сертификации игорного оборудования.

19 декабря 2019-го на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали легализацию игорного бизнеса. Соответствующий закон отправили на доработку. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса. Объявил о закрытии всех игорных залов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рада поддержала закон о легализации игорного бизнеса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Российские войска пошли в наступление

Киборги: сегодня Украина чтит защитников ДАПа

Студента оплакивала вся страна

Самое читаемое
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 21926
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 17010
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением 1 Просмотров: 13752
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 13293
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
Каменских опубликовала новое откровенное фото из отпуска
4
 Просмотров: 9126
Политика
Нацгвардии пытаются наделить полномочиями военной разведки
Нацгвардии пытаются наделить полномочиями военной разведки
Будущего российского премьера внесли в базу "Миротворца"
Будущего российского премьера внесли в базу "Миротворца" Просмотров: 72
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
Появились очередные записи разговоров якобы Гончарука
 Просмотров: 126
Парнас рассказал, почему Трамп отменил визит в Польшу
Парнас рассказал, почему Трамп отменил визит в Польшу Просмотров: 162
Вакарчук назвал ситуацию в "Слуге народа" санта-барбарой
Вакарчук назвал ситуацию в "Слуге народа" санта-барбарой Просмотров: 252
Больше всего комментируют
14
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
3
"Пустое место в голове": в сети появилась запись, на которой якобы Гончарук критикует Зеленского
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
2
Обнародование записей против Гончарука – это провокация Коломойского: партия "Слуга народа"
Голосов: 14517
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua