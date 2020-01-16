Рада поддержала закон о легализации игорного бизнеса

Залы игровых автоматов разрешаются исключительно в гостиницах. Фото: Главком

Верховная Рада в первом повторном чтении и за основу приняла законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

"За" проголосовали 260 нардепов. Закон предусматривает комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине. Запрещает размещать игровые автоматы и букмекерские пункты в отдельных зданиях. Залы игровых автоматов разрешаются исключительно в гостиницах, передает "РБК-Україна".

Также закон вводит дифференцированную плату за лицензию. Она зависит от вида деятельности, расположения игорного заведения.

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Вводятся ограничения для деятельности операторов, которые не зарегистрированы в Украине и не имеют соответствующей лицензии. Кроме того, возраст игроков увеличили с 18 до 21 года.

Кроме того, устанавливаются ограничения рекламы азартных игр.

Регулирования в сфере азартных игр осуществляет орган, подчиняющийся Кабмину - Комиссия по развитию и регулированию азартных игр. Она будет лицензировать организаторов азартных игр, вести соответствующие реестры, устанавливать требования по сертификации игорного оборудования.

19 декабря 2019-го на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали легализацию игорного бизнеса. Соответствующий закон отправили на доработку. Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса. Объявил о закрытии всех игорных залов.