Рада поддержала призыв резервистов без мобилизации

Речь идет об упорядочении вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов. Фото: mil.gov.ua

Верховная Рада во 2-м чтении и в целом приняла инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект "О внесении изменений в некоторые законы относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения военного учета".

За проголосовали 256 народных депутатов.

Речь идет об упорядочении вопросов воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Предлагается создать территориальные центры комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов, пишет "Українська правда"

В случае обострения на фронте, нарушения украинской границы, государство сможет призвать на службу резервистов без объявления мобилизации. Создается новый вид военной службы - военная служба по призыву лиц среди резервистов в особый период.

Заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая сообщила, что призывать без исключения всех резервистов не будут, а только тех, кто имеет боевой опыт.

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В прошлом году Украина получила статус Партнера расширенных возможностей НАТО. В этом году украинские воинские звания переведены на коды военных рангов НАТО.