Рада назначит первого вице-спикера на следующей неделе

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября.
Об этом заявил спикер Руслан Стефанчук на брифинге в среду.
"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник сразу начнем с этого вопроса: он займет около часа-полутора. После этого сможем назвать первого вице-спикера", - сказал Стефанчук.
Также новый спикер сказал, что не получал установок в работе от своего предшественника Дмитрия Разумкова.
"Я поздравил его с днем рождения в зале. Все нормально. После этого мы виделись на эфире", - рассказал Стефанчук.
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В партии "Слуга народа" сообщали, что 19-22 октября в парламенте планируют рассмотреть 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют спикеру подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.
Также в планах внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов:
- о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС;
- упрощение процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян;
- ратификация соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком;
- изменение конвенции между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения.
Рассмотрят законы для усиления сотрудничества с МВФ. В частности, о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции и реформировании банковской сферы и усилении независимости Нацбанка.
7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.
На следующий день вместо него председателем Верховной Рады назначили Стефанчука.
Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатом на первого вице-спикера главу президентской партии Александра Корниенко.
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