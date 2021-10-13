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среда, 13 октября 2021 14:10

Рада назначит первого вице-спикера на следующей неделе

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Рада назначит первого вице-спикера на следующей неделе
"Слуги" выдвинули кандидатом на первого вице-спикера председателя президентской партии Корниенко. Фото: rada.gov.ua

Избрание первого заместителя председателя Верховной Рады состоится во вторник, 19 октября.

Об этом заявил спикер Руслан Стефанчук на брифинге в среду.

"Мы остановили работу в пятницу. Во вторник сразу начнем с этого вопроса: он займет около часа-полутора. После этого сможем назвать первого вице-спикера", - сказал Стефанчук.

Также новый спикер сказал, что не получал установок в работе от своего предшественника Дмитрия Разумкова.

"Я поздравил его с днем рождения в зале. Все нормально. После этого мы виделись на эфире", - рассказал Стефанчук.

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В партии "Слуга народа" сообщали, что 19-22 октября в парламенте планируют рассмотреть 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют спикеру подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Также в планах внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов:

- о безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС;

- упрощение процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян;

- ратификация соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

- изменение конвенции между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения.

Рассмотрят законы для усиления сотрудничества с МВФ. В частности, о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции и реформировании банковской сферы и усилении независимости Нацбанка.

7 октября Верховная Рада отозвала Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.

На следующий день вместо него председателем Верховной Рады назначили Стефанчука.

Фракция "Слуга народа" выдвинула кандидатом на первого вице-спикера главу президентской партии Александра Корниенко.

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Дата
13
октября

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