"Слуги" выдвинули кандидатов на председателя Рады и его заместителя

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В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил Разумков.

7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата .

Большинством голосов фракции на должность председателя Верховной Рады от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук .

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук .

Фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.

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