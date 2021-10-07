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четверг, 07 октября 2021 12:08

"Слуги" выдвинули кандидатов на председателя Рады и его заместителя

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&quot;Слуги&quot; выдвинули кандидатов на председателя Рады и его заместителя
Председателя партии "СН" Александра Корниенко предлагают на первого вице-спикера. Фото: sud.ua

Фракция "Слуга народа" провела заседание, на котором обсудила кадровые назначения в руководстве парламента.

Об этом сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

Большинством голосов фракции на должность председателя Верховной Рады от монобольшинства делегирован Руслан Стефанчук.

На должность первого заместителя председателя парламента решили делегировать председателя партии "СН" Александра Корниенко.

Стефанчук занимает должность первого вице-спикера.

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7 октября Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности спикера. "За" проголосовали 284 депутата.

В парламенте появилась новая коалиция "Слуги народа" и "Батькивщины", заявил Разумков.

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