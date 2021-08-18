Рада на День Независимости рассмотрит большой герб от Зеленского

Верховная Рада на внеочередной сессии 24 августа рассмотрит законопроект президента Владимира Зеленского о большом гербе.

Соответствующее распоряжение подписал спикер Дмитрий Разумков.

Заседание запланировано на 14:20.

Любые попытки "усовершенствовать" тризуб, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов является откровенной безвкусицей и абсурдом, заявляют украинские пользователи Facebook.

В сети Facebook распространяется инициатива с хэштегом #НашГербТризуб. В заявлении выступают против законопроекта Зеленского.

"Должны защитить наш герб - Тризуб - от наступления безвкусицы, безответственности и болезненных амбиций", - говорится в заявлении.

Заявление уже распространили писатель Андрей Любка, Оксана Забужко, музыканты Александр Положинский, Тарас Чубай, Иван Леньо, писатель и переводчик Остап Украинец, актриса Ирма Витовская-Ванца, народные депутаты.

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Законопроект 5712 зарегистрировали в Верховной Раде в конце июня. Его президент Зеленский определил, как неотложный.