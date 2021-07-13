"Наш герб - Тризуб" - сетью распространяется инициатива против законопроекта Зеленского

Любые попытки "усовершенствовать" тризуб, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов является откровенной безвкусицей и абсурдом, говорится в заявлении.

Среди пользователей сети Facebook распространяется инициатива с хэштегом #НашГербТризуб. В заявлении выступают против законопроекта президента Владимира Зеленского о большом гербе.

"Мы бьем тревогу и призываем объединить усилия, чтобы предотвратить угрозу обесценивания государственного герба Украины - Тризуба - через его замену бестолковым "большим гербом".

Тризуб Святого Владимира, который формально является "малым гербом", воспринимается в Украине и мире как полноценный государственный герб Украины и является совершенным в своем совершенстве.

Несмотря на древнее происхождение, Тризуб идеально вписывается в минималистичную эстетику XXI века, является простым в воспроизведении и чрезвычайно узнаваемым.

Во всем мире только Украина, Швейцария и Япония могут похвастаться такой удачной лаконичностью графики своих гербов. Любые попытки "усовершенствовать" трезуб, дорисовав изображения людей, животных, растений и различных предметов и объявить это большим гербом Украины, является откровенной безвкусицей и абсурдом.

Идея "большого герба" появилась в Конституции по настоянию коммунистов, которые умышленно таким образом стремились умалить значение настоящего герба Украины - Тризуба. Извлекать из небытия и пытаться воплотить в жизнь эту идею на тридцатом году независимости - недопустимо.

Любые попытки заменить Тризуб как самодостаточный государственный герб на "большой герб" неприемлемы.

Тем более является неприемлемым вариант большого герба, предложенный Владимиром Зеленским в законопроекте 5712. Через вопиющее несоответствие законам геральдики различные вариации этого рисунке проиграли на всех государственных конкурсах, организованных на протяжении последней четверти века, в том числе и на конкурсе, проведенном в 2020 году нынешней властью.

Должны защитить наш герб - Тризуб - от наступления безвкусицы, безответственности и болезненных абмиций", - говорится в заявлении.

Президента Зеленского призывают отозвать законопроект 5712. Использовать предоставленные Конституцией полномочия для начала процедуры изъятия из Основного Закона упоминаний о большом гербе и окончательного утвердить Тризуб, как единственный и самодостаточный государственный герб Украины.

Также призывают народных депутатов не поддерживать законопроект.

Заявление уже распространили писатель Андрей Любка, музыканты Александр Положинский, Тарас Чубай, Иван Леньо, писатель и переводчик Остап Украинец, актриса Ирма Витовская-Ванца, народные депутаты.

Тем временем законопроект 5712 включили в повестку дня сессии Верховной Рады. Это нардепы сделали на утреннем заседании парламента во вторник. "Это включение в повестку дня сессии, вопрос не рассматривается по сути", - сказал спикер Дмитрий Разумков.

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Законопроект 5712 зарегистрировали в Верховной Раде в конце июня. Его президент Зеленский определил, как неотложный.