Обнародовали законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Появился текст законопроекта о большом государственном гербе Украины.

Он был внесен президентом Владимиром Зеленским в Верховную Раду как неотложный.

"Государственный Герб Украины является государственным символом Украины, главным элементом которого является Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой; над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента; щит держат: с левой стороны - лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правой - воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского) под щитом - лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой - два золотых колоска пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованными листьями пурпурно-золотого цвета", - сказано в описании.

Большой Государственный Герб Украины

Большой Государственный Герб должен украшать: официальные символы президента, большую государственную печать Украины, печати президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного судов, фасады зданий резиденции президента в Киеве, фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного суда, а также залы заседаний ВР и денежные знаки Украины по решению Национального банка.

Этот закон в случае его принятия вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и будет введен в действие через шесть месяцев со дня вступления его в силу.

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В прошлом году Министерство культуры и информационной политики провело конкурс на определение лучшего эскиза большого Государственного Герба Украины. В ноябре 2020 года Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз, который будет утверждать Верховная Рада.