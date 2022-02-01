Рада готова рассмотреть законопроект об уменьшении количества нардепов

Народные депутаты часто прогуливают заседания. Фото: ВР

Законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 и внедрении пропорциональной избирательной системы готов к рассмотрению. Его инициировал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил первый заместитель главы парламента Александр Корниенко на брифинге.

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"Законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300 готов к голосованию. Для его принятия необходимо 300 голосов. Этот документ фактически закрепит пропорциональную избирательную систему", – отметил Корниенко.

Он убежден, что пропорциональная избирательная система с открытыми списками будет наиболее приемлемой для Украины.

"Фактически нужно менять и законодательство о партиях, потому что действующее уже устаревшее и не дает партиям необходимых возможностей работать на территориях, кроме как открывать приемные, арендовать помещения. Но даже предоставление юридических консультаций с точки зрения НАПК – это уже та услуга, которую партия не может предоставлять. Поэтому нужно усиливать компонент сотрудничества с местными общинами", – объяснил вице-спикер.

В прошлом году в феврале Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества народных депутатов с 450 до 300. Документ поддержали 236 парламентариев. Уменьшить количество народных депутатов обещал президент Владимир Зеленский.