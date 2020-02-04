Рада сделала шаг к уменьшению количества нардепов

Автор: Alexandr Senko Сейчас Конституция предусматривает 450 народных депутатов

Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию, которые предусматривают сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.

Документ поддержали 236 парламентариев.

Законопроект предлагает вместо 450 парламентариев оставить 300, ввести обязательное требование к кандидатам в депутаты владеть государственным языком и закрепить непосредственно в Конституции, что выборы в Верховную Раду должны проводиться по пропорциональной избирательной системе.

Ко второму чтению документ вынесут на следующей очередной сессии. Для принятия за него должно проголосовать конституционное большинство - 300 нардепов.

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В конце августа президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в статьи Конституции относительно уменьшения конституционного состава парламента и закрепленияч пропорциональной избирательной системы. В декабре Конституционный суд признал законопроект конституционным.