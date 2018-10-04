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четверг, 04 октября 2018 11:15

Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус

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Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус
Законопроект 3 октября внес президент и определил его неотложным. Фото: shutterstock

Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019-го.

Соответствующую инициативу президента поддержали 245 народных депутатов.

"За" голосовали фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Оппозиционного блока", а также "Воля народа" и "Видродження". Ни одного голоса не дали народные депутаты "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии.

Действие предыдущего закона заканчивалось 18 октября.

В объяснительной записке говорится, что документ обусловлен необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Сохранить и при необходимости усилить международный санкционный режим, введенный с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Создать необходимые условия для развертывания в ОРДЛО миротворческой миссии ООН.

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3 октября президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Нынешний срок его действия заканчивается 18 октября.

Закон об особом порядке местного самоуправления приняли в сентябре 2014-го на 3 года. 6 октября 2017-го Верховная Рада продлила его на год. После голосования в сессионном зале подожгли дымовую шашку. Ее принес нардеп Семен Семенченко. Зажег Юрий Левченко. Народный депутат Андрей Тетерук молниеносно вынес шашку из зала заседаний.

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Комментарии

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Дата
04
октября

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