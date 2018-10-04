Рада еще на год предоставила Донбассу особый статус

Законопроект 3 октября внес президент и определил его неотложным. Фото: shutterstock

Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до 31 декабря 2019-го.

Соответствующую инициативу президента поддержали 245 народных депутатов.

"За" голосовали фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Оппозиционного блока", а также "Воля народа" и "Видродження". Ни одного голоса не дали народные депутаты "Самопомочи", "Батькивщины" и Радикальной партии.

Действие предыдущего закона заканчивалось 18 октября.

В объяснительной записке говорится, что документ обусловлен необходимостью обеспечить условия для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации на оккупированных территориях Донбасса. Сохранить и при необходимости усилить международный санкционный режим, введенный с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Создать необходимые условия для развертывания в ОРДЛО миротворческой миссии ООН.

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