Рада должна жестко отреагировать на "дружеское" предложение Рабиновича погулять на параде в Москве

Нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала предложение по формированию украинской делегации для участия в праздновании Дня победы в Москве

Предложения по формированию украинской делегации для участия в праздновании Дня победы 9 мая в Москве являются возмутительными и руководство парламента должно жестко на это отреагировать.

Об этом сказала народный депутат фракции "Европейская Солидарность", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистам.

Она назвала возмутительным предложение представителя фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" по формированию делегации от Украины, которая примет участие в параде по случаю 75 годовщины победы над нацистами в День победы 9 мая в Москве.

Председатель комитета отметила, что на эти заявления отреагировала только сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко и представители фракции "Голос".

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"Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства парламента", - подчеркнула она.

Однако, по ее словам, никаких комментариев со стороны фракции "Слуга народа" и руководства Верховной Рады так и не прозвучало.

Президент Владимир Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ.

"Не хочется верить, что для "слуг народа", народа, который истекает кровью в борьбе с Россией, неприемлемость участия Украины в путинском победобесии, не является очевидной и останется без их публичной реакции", - говорится также в заявлении партии "ЕС ".