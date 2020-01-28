Пять партий получили из бюджета 467 млн грн

Парламентские партии получили из бюджета полное возмещение своих расходов на избирательную кампанию. Центральная избирательная комиссия в январе перечислила им 467 млн грн.

Средства ЦИК перечислила в полном объеме, пишет движение "Чесно"

По закону, из бюджета компенсируется 100% расходов каждой из партий, которая преодолела 5% барьер и прошла в Верховную Раду.

Наибольшую компенсацию получила "Слуга народа" - 114, 6 млн грн.

Меньше всего - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (60,3 млн). Именно столько официально потратили во время парламентских выборов по избирательному счету.

Штабы и в дальнейшем покрывают значительную часть расходов из серой кассы, говорят в "Честно".

Максимальная сумма компенсации ограничивается лишь фактическими официальным затратами и установленным в законе лимитом на расходы, а это почти 375,6 млн грн (90 тыс. минимальных зарплат). Поэтому ни одна партия официально не потратила даже трети установленных законом лимитов.

"Стоимость выборов растет во всем мире. В теории, несмотря на такую норму, партии имеют стимул быть добродетельнее. Ведь чем больше отражено в отчетности, тем больше получат в качестве возмещения.

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На практике прозрачной избирательная кампания не стала. Штабы и в дальнейшем покрывают значительную часть расходов из серой кассы, в частности, агитаторов, наблюдателей, членов избирательных комиссий, технологов, скрытую рекламу в СМИ, соцсетях.

Открытым остается и вопрос происхождения средств, которые тратятся на кампании.

Ряд журналистских расследований доказывает, что люди и бизнес, которые официально фигурируют в финансовой отчетности, скорее всего, перечисляли партиям не собственные средства. Все это не столько аргумент за отмену нормы о возмещении, столько сигнал о том, что условия для получения этих средств должны были быть более жесткими, а проверка партийной и избирательной отчетности более основательной", - говорят в "Чесно".

На избирательную кампанию партии официально потратили более 900 млн грн. Расходы мажоритарщиков составляют еще 477, 8 млн. Однако треть отчетов мажоритарщиков недоступны, поэтому сумма неполная.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.