Путину никто не позволит изменять порядок ни в Украине, ни в Европе – Порошенко

Фото: eurosolidarity.org

Украинские власти должны демонстрировать активную позицию в переговорах с международными партнерами. Мир должен видеть нашу готовность действовать. Об этом сказал пятый президент, лидер Европейской Солидарности Петр Порошенко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

Он отметил, что к людям всегда хочется приходить с положительными новостями, и никто не хочет говорить о войне. Однако есть несколько индикаторов, которые невозможно игнорировать. В частности, то, что после окончания военных учений Путин оставил всю военную технику – это индикатор того, что он готовится к войне. Размещение на пограничной территории разведывательных и других средств, построение логистики, концентрация более тысячи батальонно-тактических групп, то есть вся имеющаяся возможность России, имеющихся боевиков с Урала до Калининграда недалеко от границ Украины – это очень тревожные сигналы.

"Но ответ на вопрос, будет ли война никто не знает. В первую очередь, не знает Путин. Потому что Путин пойдет войной, если он будет ощущать победу. И только объединенная позиция мира и мощь украинской армии точно остановит Путина. Потому что это повышение цены, которую заплатит Путин в случае безответственного продолжения атаки в Украине", – сказал пятый президент.

В то же время Порошенко отметил, что все эти шаги Путину нужны, чтобы поднять ставки в переговорах с миром. "Давайте проанализируем. Путин добивался встречи с американским президентом. И он думает, что выбил себе женевскую встречу. Путин добивался сертификации "Северного потока-2". И он полагает, что его сертифицируют. Он добивался остановки евроатлантической интеграции Украины. И он думал, что это будет поставлено на паузу. Путин добивался легализации аншлюса Беларуси. И из-за Беларуси начался миграционный кризис. И против Путина не были применены санкции. И Путин думал, что так же будет и сейчас", – объяснил политик.

"Он просчитался. Я считаю блестящим поведение президента США Байдена на этих переговорах. Путин не отвел еще войска, но мир отошел на шаг назад от чрезвычайной опасной бездны, куда Путин толкал мир. Я хотел бы особо подчеркнуть, что на сегодняшний день на все эти вопросы Путин точно получил "нет". Не будет, не вправе Россия силой изменять порядок в послевоенной Европе", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул: "Не имеет права Россия права вето на решение суверенного государства и народа Украины относительно дальнейшего направления развития нашего государства".

Пятый президент назвал хорошим сигналом объединение мировых лидеров по вопросу санкций против России в случае дальнейшей эскалации агрессии.

Он также отметил, что надежды Кремля остановить евроатлантическую интеграцию Украины не оправдаются, и Украина может обратиться на мадридском саммите НАТО в 2022 году о предоставлении Плана действий по членству в НАТО.

Порошенко назвал важным фактором сдерживания России получение Украиной мощной военной помощи посредством оборонительного летального вооружения.

По его словам, Украина также рассчитывает на мощную поддержку реформ, которые повысят сопротивление российской агрессии и победить.

"Сочетание двух факторов – международной помощи, позиции, когда мир говорит единственным голосом в защиту Украины и мощи украинской армии, дают нам определенные основания для сдержанного оптимизма. Сдержанного оптимизма, потому что без веры в свою победу ни одна страна, ни одна армия никогда не побеждала", – подчеркнул он.

Порошенко также отметил важность объединения усилий в подготовке к проведению консультаций безопасности с нашими партнерами: "С чем 16 декабря президент Владимир Зеленский должен ехать в Брюссель? С чем наша команда должна работать с Вашингтоном? Мы готовы к этому приобщаться. Я планирую поездку в Вашингтон и это будет одной из тематики, которую мы будем обсуждать с нашими американскими партнерами".

"Сегодня Украина вернулась в повестку дня очень высоко. Если мы сейчас, получая 1,5 млрд фунтов со стороны Соединенного королевства, сотни миллионов долларов США, не сделаем сами шаги, никто нам дальше предоставлять оборонное летальное оружие не будет. Сейчас каждый день Украина должна занимать активную позицию, иначе мы лишимся союзников", – резюмировал пятый президент.