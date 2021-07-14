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среда, 14 июля 2021 01:29

Путин заявил, что Россия не прекратит прокачку газа через Украину

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Путин заявил, что Россия не прекратит прокачку газа через Украину
Путин сделал заявление по импорту газа. Фото: РБК

Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно будущего контракта о транзите газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2".

Путин сказал, что Россия будет придерживаться своих обязательств, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина.

"Россия,"Газпром", мы подписали контракт на 5 лет на прокачку российского газа через территорию Украины... И, несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять", - сказал он.

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Меркель сказала, что формально энергетическая безопасность не относится к рамкам "нормандского формата". Но эти вопросы могут обсуждать на встречах. Германия серьезно воспринимает опасения Украины относительно газопровода. Украина должна оставаться транзитером газа даже после сооружения газопровода "Северный поток-2".

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