"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО

Сергей Гармаш считает, если Путин официально признает Л/ДНР, то потеряет основной рычаг влияния на Украину и Запад. Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Президент России Владимир Путин через обращение Госдумы о признании независимыми так называемых Л/ДНР хочет давить на Украину и страны Запада. Подписывать такой указ для РФ действительно не выгодно. Об этом Gazeta.ua рассказал Сергей Гармаш, участник украинской делегации во временной контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Не считаю, что в России хотят признать Л/ДНР. Это решение Государственной думы об обращении к президенту России является политическим демонстративным шагом. Это один из ряда мер давления на Украину и западных партнеров с целью выполнить Минские соглашения как того хочет Кремль – то есть посадить нас за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском. Потому что Путину не нужно обращение Госдумы, чтобы признавать или не признавать какое-либо образование независимым государством. Если бы Путин хотел такого признания, то просто подписал бы указ и поставил нас перед фактом. А он устроил публичный спектакль" , – говорит Гармаш.

Зрители этого представления – Киев и наши западные партнеры, говорит Сергей Гармаш.

"Не случайно вчера приняли именно проект постановления от коммунистов. Потому что существовал еще второй проект, подготовленный путинской партией "Единая Россия". Он предлагал отложить этот вопрос в длинный ящик. А приняли именно проект коммунистов. Потому что в Москве вчера был канцлер Германии Шольц. Путин таким образом показал, на что может пойти Россия, если наши западные партнеры не заставят Украину выполнить Минские соглашения так как их видит Кремль. Президент РФ создал проблему, чтобы торговаться ею", – говорить журналист.

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Этот спектакль рискован, отмечает Гармаш.

"Госдума – это государственный орган. Значит, это позиция законодательной власти России, которая противоречит Минским соглашениям. То есть, уже за это можно говорить о дополнительных санкциях против России. Но Путин пошел на это для того, чтобы показать, что он может это сделать. Но я уверен, что не сделает. Потому что, если подпишет указ, это будет означать конец Минских соглашений и Минского процесса. Тогда Россия потеряет основной рычаг влияния на Украину и Запад. Также лишится инструмента, которым надеется руководить Украиной после того, как заставит нас выполнить Минские соглашения на своих условиях. Речь об особом статусе Донбасса. Когда она будет решать, вступать ли нам в НАТО или не вступать. Они все смогут решить через этот особый статус. Но если РФ признает Л/ДНР независимыми, этот инструмент потеряет", – говорит Гармаш.

Украинские власти уже сделали заявление, что такой шаг будет означать конец Минским соглашениям, отмечает журналист.

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"Верховная Рада уже обратилась в другие парламенты с требованием не признавать никаких актов России по признанию Л/ДНР, если таковые будут. Мы уже можем ставить вопрос, по крайней мере, о санкциях депутатам Госдумы, которые голосовали за нарушение территориальной целостности Украины. Можем вводить сами санкции и требовать их от Запада. К сожалению, я думаю, западные страны не будут обострять ситуацию, и они боятся ее больше, чем мы. Но угроза санкций может являться инструментом давления на РФ. Путин создал проблему, чтобы торговаться, а нам это дало определенные инструменты давления", – добавляет Гармаш.

15 февраля Государственная дума России проголосовала за то, чтобы направить обращение к президенту Путину с просьбой признать "независимыми" оккупированные районы Л/ДНР. Путин получил обращение депутатов и "принял его во внимание". В случае признания так называемых ДНР и ЛНР Россия де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со "всеми сопутствующими последствиями". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге 15 февраля.