Путин угрожает ядерным оружием

Агрессор Путин прибегает к ядерному шантажу. Фото: Reuters

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин приказал министру оборону Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба Валерию Герасимову перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Путин заявил, что "западные страны предпринимают не только недружественные действия" в отношении РФ в экономической сфере.

"Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны.

Санкции Путин назвал "нелегитимными".

Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - завил.

Российские СМИ "Новая газета" и "Дождь" сообщают, что это, в частности, может означать использование ядерного оружия.

На сайте минобороны РФ сказано, что стратегические силы сдерживания "предназначены для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора (нанесения ему поражения), в том числе в войне с применением ядерного оружия".

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Основу СНС, оснащённых ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности, высокоточное оружие большой дальности составляют стратегические ядерные силы, в которые входят Ракетные войска стратегического назначения.

В состав СНС также входят стратегические неядерные силы как силы двойного назначения - соединения и части стратегических и дальних бомбардировщиков ВВС, а также подводные лодки, надводные корабли и морская ракетоносная авиация ВМФ с обычным высокоточным оружием большой дальности.

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