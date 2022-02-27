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Спецтема: Напад Росії на Україну

После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях

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После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
Новый виток российской агрессии против Украины произошел с территории Белоруссии. Фото: Reuters

В Российской Федерации признали гибель российского оккупанта в Украине – кадрового офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

О смерти военного преступника сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Меликов заявил, что "с огромным сожалением воспринял трагическое известие о гибели молодого земляка, офицера российской армии Нурмагомеда Гаджимагомедова".

Также заявил, что Гаджимагомедов "с честью исполнил свой военный долг" в ходе спецоперации по "защите" Донбасса" и "избрал себе непростой и благородный путь защитника мира".

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Нурмагомедов служил в 247-м гвардейском десантно-штурмовом Кавказском казачьем полку ВДВ.

РФ за 24 часа войны в Украине понесла больше потерь, чем за восемь лет боевых действий в Сирии, сообщило издание The Economist.

Ориентировочные потери личного состава врага – свыше 3 тыс. человек.

Среди разгромленной украинскими воинами вражеской колонны оказался кадырский генерал Магомед Тушаев.

24 февраля президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления РФ против Украины "освобождением от гнета".

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