Украинские защитники взорвали российский эшелон с 56 цистернами дизтоплива

Силы обороны Украины дают достойный отпор российскому агрессору во всех операционных районах.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
На Полесском направлении наступление врага остановили на рубеже Городянки, Бучи и Вышгорода. Подразделения противника частично утратили боеспособность.
На Сиверщине оккупанты завершили перегруппировку и продолжили наступление с целью блокировки Киева. Подразделения ВСУ сдерживают захватчика. В Черниговской области защитники государства взорвали эшелон, транспортировавший 56 цистерн с дизтопливом.
Противник продолжает попытки захвата населенных пунктов в Слобожанском операционном районе, продвигаясь из Белгорода в Старобильск.
В Волынском операционном районе враг проводит демонстрационные действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские воины ликвидировали кадыровского генерала
Благодаря решительному отпору Объединенных сил цель РФ выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
Силами территориальной обороны ведут упорные бои, чтобы не допустить закрепления по левому берегу реки Днепр.
"Призываем добровольцев терробороны Херсонщины и Николаевщины сопротивляться агрессору!", - обращается Генштаб.
В акватории Черного моря зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ уничтожен российский истребитель Су-30 СМ.
Российские спецназовцы и диверсанты, вопреки Женевским конвенциям и правилам ведения войны, используют объекты гражданской инфраструктуры для прикрытия своих действий.
"Боевой дух украинских воинов высок!
Вместо этого войска противника деморализованы, у них заканчиваются запасы топлива и пищи. Противник несет значительные потери. Так, ориентировочные потери личного состава – более 3 тыс. человек, танков - около 100, ББМ - до 5400, орудий - 15, ЗРК "Бук" - 1, самолетов - 16, вертолетов - 18.
Также, российские оккупанты массово покидают технику и прибегают к бегству.
Победа будет за нами! Вместе победим", - сообщают.
Российский оккупант терпит потери и пока не двигается в сторону Киева, сообщали в Офисе президента.
Захват столицы Украины остается главной военной целью РФ, сообщило Министерство обороны Великобритании.
Комментарии